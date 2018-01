Südeuropa-Gipfel wirbt für solidarische Einwanderungspolitik

Die Staats- und Regierungschefs der südeuropäischen Länder haben bei ihrem Gipfel in Rom für eine solidarische Einwanderungspolitik in der EU geworben. Die sogenannten Med7 - Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Zypern und Malta - hoben am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung hervor, dass sie sich "zutiefst einer gemeinsamen europäischen Einwanderungspolitik verbunden" fühlten.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Mittelmeerländer kritisieren Verweigerungshaltung in Osteuropa