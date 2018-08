Südkorea bedauert Absage von Pompeo-Besuch in Nordkorea

Südkorea hat die Absage der Nordkorea-Reise von US-Außenminister Mike Pompeo bedauert. Außenministerin Kang Kyung-wha habe in einem Telefonat mit Pompeo ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck gebracht, teilte die Regierung in Seoul am Samstag mit. Kang habe Pompeo gebeten, die Dynamik des Dialogs mit Nordkorea beizubehalten, um die Denuklearisierung und den Frieden auf der Halbinsel zu sichern.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Pompeo bleibt in den USA