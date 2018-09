Südkorea-Delegation besuchte Kim zu Gipfel-Vorbereitung

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat zur Planung des nächsten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine Delegation nach Pjöngjang geschickt. Die fünfköpfige Abordnung unter Leitung des Sondergesandten Chung Eui-yong traf am Mittwoch in der nordkoreanischen Hauptstadt mit Kim zusammen. Sie überbrachte ihm Angaben aus Seoul zufolge ein persönliches Schreiben Moons.

Die Delegation flog demnach nach einem festlichen Abendessen nach Seoul zurück. Einzelheiten über das Treffen sollten am Donnerstag mitgeteilt werden. Chung hatte angekündigt, über eine "vollständige Denuklearisierung" der koreanischen Halbinsel und "dauerhaften Frieden" reden zu wollen. Moons Brief soll einen Vorschlag enthalten, wie die ins Stocken geratenen Abrüstungsgespräche wieder in Gang gebracht werden können.

Der Gipfel zwischen den beiden Staatschefs soll noch im September in Pjöngjang stattfinden. Er wäre das dritte Treffen von Moon und Kim. Ihre historische erste Zusammenkunft im April im Grenzort Panmunjom hatte dem Gipfeltreffen zwischen Kim und dem US-Präsidenten Donald Trump im Juni in Singapur den Weg gebahnt. Im Mai waren Moon und Kim überraschend ein weiteres Mal in Panmunjom zusammengetroffen. Chung war im März erstmals nach Nordkorea gereist, um das erste Gipfeltreffen von Moon und Kim vorzubereiten.

Bei dem Gipfeltreffen mit Trump hatte Kim einer "Denuklearisierung" seines Landes zugestimmt. Genauere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden aber nicht vereinbart. Zuletzt hatte sich die US-Regierung zunehmend unzufrieden mit Nordkorea gezeigt. Ende August ließ Trump eine geplante Reise seines Außenministers Mike Pompeo nach Pjöngjang platzen. Die Absage begründete er damit, dass es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gebe.

Pjöngjang warf den USA vor, sich mit ihrer Forderung nach vollständiger, überprüfbarer und unumkehrbarer Entwaffnung wie "Gangster" zu verhalten. Nordkorea beklagte zugleich, dass Washington keine Gegenleistung für Pjöngjangs Zeichen des guten Willens erbracht habe. Dazu gehörte etwa die Übergabe der Gebeine von US-Soldaten, die während des Koreakriegs (1950 bis 1953) getötet wurden.

Kim und Moon hatten sich bei ihrem ersten Treffen im April darauf geeinigt, von Trump die Unterzeichnung einer Deklaration über das Ende des Koreakriegs zu verlangen. Der Krieg endete lediglich mit einem Waffenstillstand, ein Friedensabkommen zwischen Nord- und Südkorea gibt es bis heute nicht. Washington will eine solche Deklaration offenbar erst dann unterzeichnen, wenn die USA die Fortschritte bei der atomaren Abrüstung als ausreichend erachten.

