Südkorea: Nordkorea feuert erneut Raketen Richtung Meer ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch zwei ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgeschossen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das Militär. Die Raketen seien kurz nach 18.00 Uhr Ortszeit nahe der Hauptstadt Pjöngjang gestartet und in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

UNO-Resolutionen verbieten Nordkorea die Erprobung jeglicher Art von ballistischen Raketen, die je nach Bauart auch einen oder mehrere Atomsprengköpfe tragen können. Es handelt sich in der Regel um Boden-Boden-Raketen.

Der Raketentest erfolgte nur einen Tag, bevor US-Vizepräsidentin Kamala Harris in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul erwartet wird. Dort soll sie sich am Donnerstag mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol treffen. Sie wird auch an die schwer befestigte Grenze zwischen Süd- und Nordkorea fahren.

Die Spannungen in der Region haben nach einer Reihe von Tests mit atomwaffenfähigen Raketen durch Nordkorea in diesem Jahr zugenommen. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär am Sonntag eine ballistische Rakete abgefeuert. Zudem soll das Land laut Berichten den Abschuss einer ballistischen U-Boot-Rakete vorbereiten.

Südkoreanischen Abgeordneten zufolge ist Nordkorea bereit für den ersten Atomtest seit 2017. Die Vorbereitungen für einen solchen Test in Punggye-ri seien abgeschlossen, erklärten zwei Parlamentarier, die vom Geheimdienst NIS gebrieft worden waren, am Mittwoch. Der genaue Zeitpunkt des Tests hänge von aktuellen Entwicklungen wie dem 20. Parteikongress Mitte Oktober in China - Nordkoreas engster Verbündeter - und den Wahlen Anfang November in den USA - Nordkoreas größter Rivale - ab. "Der NIS kann die Wahrscheinlichkeit (eines Atomtests) nicht berechnen, geht aber davon aus, dass Nordkorea auf Grundlage der internationalen Beziehungen und der Covid-Lage im Land eine Entscheidung treffen wird", sagte der Abgeordnete Youn Kun-young.

Nordkorea hatte zwischen 2006 und 2017 sechs unterirdische Atomtests in Punggye-ri im Nordosten des Landes vorgenommen. Dafür wurden Tunnel in der Umgebung des Berges Mantap angelegt, in denen die Atomsprengsätze gezündet wurden.