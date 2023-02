Südkorea: Nordkorea feuert Rakete ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine Rakete in Richtung offenes Meer gefeuert. Die Rakete sei am Samstag (Ortszeit) in Richtung Japanisches Meer (koreanisch: Ostmeer) geschossen worden, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf das südkoreanische Militär. Um welche Art von Flugkörper es sich handelte, war zunächst unklar. Nach Einschätzung des japanischen Verteidigungsministeriums könnte es eine ballistische Rakete gewesen sein.

SN/APA/AFP/STR Erstmals seit einem Monat testet Nordkorea wieder Raketen