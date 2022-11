Südkorea: Nordkorea feuerte erneut Raketen ab

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut mehrere Raketen abgefeuert. Vier ballistische Kurzstreckenraketen seien am Samstagmorgen Richtung Westen gestartet worden, teilte das Militär in Seoul mit. Sie seien etwa 130 Kilometer weit geflogen und hätten ein Höhe von zwanzig Kilometern erreicht. Nordkorea hat allein in dieser Woche eine ganze Reihe von Raketen gezündet.

SN/APA/AFP/JUNG YEON-JE Nordkoreas Regime testet derzeit ungewohnt viele Raketen