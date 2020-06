Südkorea: Nordkorea sprengte Verbindungsbüro an der Grenze

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben das gemeinsame, innerkoreanische Verbindungsbüro in der Grenzstadt Kaesong gesprengt. Die Sprengung sei am Nachmittag erfolgt, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums am Dienstag. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, bei Kaesong sei nach einer Explosion Rauch aufgestiegen. Nähere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Schrittweise Verschlechterung der innerkoreanischen Beziehungen