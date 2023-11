Südkorea will eigenen Spionagesatelliten ins All bringen

Südkoreas Militär will Ende dieses Monats seinen ersten eigenen Aufklärungssatelliten zur Überwachung des abgeschotteten Nachbarn Nordkorea in die Erdumlaufbahn bringen. Eine "Falcon-9"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX soll mit dem Satelliten vom Militärstützpunkt Vandenberg im US-Bundesstaat Kalifornien starten, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul am Montag mitteilte. Als geplanter Termin wurde der 30. November genannt.

BILD: SN/APA/AFP/JUNG YEON-JE Zur besseren Überwachung Nordkoreas