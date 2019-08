Südkorea und die USA beginnen gemeinsames Militärmanöver

Südkorea und die USA haben trotz einer Warnung aus Nordkorea ein gemeinsames Militärmanöver begonnen. Der südkoreanische Verteidigungsminister Jeong Kyeong-doo verkündete den Beginn der Übung am Montag. Südkorea bleibe im Hinblick auf Militäreinsätze Nordkoreas in "Alarmbereitschaft", sagte der Minister. Nordkorea hat in den vergangenen Tagen mehrfach Kurzstreckengeschosse abgefeuert.

SN/APA (KYODO NEWS/POOL/Archiv)/KIM Die gemeinsame Übung wurde am Montag begonnen