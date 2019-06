Südkorea unterstützt Nordkorea wegen Hungersnot

Südkorea leistet Nordkorea humanitäre Hilfe in Höhe von acht Millionen Dollar (7,11 Mio. Euro). Die Regierung in Seoul habe die Mittel wegen der "sich verschlechternden Ernährungslage" im Nachbarland bewilligt, teilte die für die innerkoreanischen Beziehungen zuständige Behörde am Mittwoch mit.

SN/APA (AFP/Archiv)/KIM WON JIN Nordkorea leidet unter schlimmen Ernteausfällen