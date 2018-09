Südkoreanische Delegation bereitet Gipfel in Nordkorea vor

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat zur Planung des nächsten Gipfeltreffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un eine Delegation nach Pjöngjang geschickt. Die fünfköpfige Delegation, die von dem Sondergesandten Chung Eui-yong geleitet wird, traf am Mittwoch in der nordkoreanischen Hauptstadt ein.

SN/APA (AFP/KCNA VIA KNS)/-

Ein Sprecher von Präsident Moon bestätigte den Beginn der Gespräche, nannte zunächst aber keine Einzelheiten. Chung hatte angekündigt, über eine "vollständige Denuklearisierung" Nordkoreas und "dauerhaften Frieden" reden zu wollen.

Der Gipfel zwischen den beiden Staatschefs soll noch im September in Pjöngjang stattfinden. Er wäre das dritte Treffen von Moon und Kim. Ihre historische erste Zusammenkunft im April im Grenzort Panmunjom hatte auch dem Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur den Weg gebahnt. Im Mai waren Moon und Kim überraschend ein weiteres Mal in Panmunjom zusammengetroffen.

Chung war im März erstmals nach Nordkorea gereist, um das erste Gipfeltreffen von Moon und Kim vorzubereiten. Bei dem eintägigen Besuch am Mittwoch wollte er nach eigenen Angaben einen Brief von Moon an Kim übergeben. Er soll zudem einen Vorschlag zu den ins Stocken geratenen Abrüstungsgesprächen dabei haben.

Bei dem Gipfeltreffen mit Trump hatte Kim einer "Denuklearisierung" seines Landes zugestimmt. Genauere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden aber nicht vereinbart. Zuletzt hatte sich die Regierung der USA, Schutzmacht Südkoreas, zunehmend unzufrieden mit Nordkorea gezeigt. Ende August ließ Trump eine geplante Reise seines Außenministers Mike Pompeo nach Pjöngjang absagen und begründete dies damit, dass es "keine ausreichenden Fortschritte bei der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gebe.

Quelle: Apa/Ag.