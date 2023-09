Südkoreas Oppositionsführer nach Hungerstreik im Spital

Südkoreas wichtigster Oppositionsführer liegt nach einem mehrtägigen Hungerstreik aus Protest gegen die Regierungspolitik im Krankenhaus. Der frühere Präsidentschaftskandidat und Vorsitzende der Demokratischen Partei Koreas, Lee Jae-myung, wurde am Montag in der Früh wegen Dehydrierung und Schwindelanfällen in die Klinik gebracht, wie seine Partei mitteilte.

Südkoreanischer Oppositionschef sieht sich als Justizopfer