Südkoreas Präsident traf nordkoreanischen Machthaber

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sind am Samstag erneut zu einem Gespräch zusammengekommen. Beide hätten sich ausgetauscht, um den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu ebnen, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Samstag in Seoul mit.

SN/APA (AFP)/HANDOUT Suche nach Weg für Gipfel zwischen Kim und Trump