Südkoreas Präsident will Sondergesandten in Norden schicken

Nach der Annäherung Nordkoreas will Südkoreas Präsident Moon Jae-in möglichst bald einen Sondergesandten nach Pjöngjang schicken. Das habe Moon dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Telefon gesagt, teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit. Beide hätten vereinbart, die Impulse des innerkoreanischen Dialogs für eine Lösung des Streits um das nordkoreanische Atomprogramm zu nutzen.

SN/APA (AFP)/KIM HONG-JI Moon Jae-in telefonierte am Donnerstag mit Trump