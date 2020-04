Südkoreas Regierungspartei holte absolute Mehrheit

In Südkorea hat die linksgerichtete Regierungspartei von Präsident Moon Jae-in bei der Parlamentswahl einen haushohen Sieg eingefahren und die absolute Mehrheit erobert. Am Donnerstag von den Behörden veröffentlichte Teilergebnisse ergaben, dass die Demokratische Partei mindestens 163 der 300 Sitze im Parlament in Seoul geholt hat.

SN/APA (AFP)/- Südkoreas Präsident Moon und seine Frau Kim