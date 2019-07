Südosteuropa-Treffen ohne Kosovo begonnen

Mit einem regionalen Außenministertreffen hat am Montag in der bosnisch-herzegowinischen Hauptstadt Sarajevo das zweitägige Jahrestreffen des Südosteuropäischen Kooperationsprozesses (SEECP) begonnen. An der Versammlung wird auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilnehmen, teilte sein Kommunikationschef Fahrettin Altun am Sonntag mit. Nicht dabei ist hingegen der Kosovo.

