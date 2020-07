Südstaatenflagge von US-Militärbasen verbannt

In der Rassismusdebatte in den USA hat Verteidigungsminister Mark Esper die Konföderiertenflagge auf Militäreinrichtungen de facto verboten - besser bekannt als Südstaatenflagge. In einer am Freitag vom Pentagon veröffentlichten Anordnung Espers hieß es, Flaggen auf Militäreinrichtungen müssten alle Amerikaner mit Würde und Respekt behandeln und polarisierende Symbole vermeiden.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO Die Konföderiertenflagge spaltet die USA bis heute