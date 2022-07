Südsudan: Die jüngste Nation der Welt hat wenig zu feiern

Der Südsudan ringt elf Jahre nach seiner Unabhängigkeitserklärung noch immer um Stabilität und Frieden.

James Oyet Latansio ist Priester im Südsudan und blickt mit Sorge auf die Zukunft seines Landes. "Wir halten jetzt einen eigenen Pass in der Hand. Aber mit diesem Pass haben wir Menschenrechte, Werte und Würde eingebüßt", sagt der Geistliche angesichts des elften Jahrestags der Unabhängigkeit.

Kurz nach der Abspaltung vom Sudan am 9. Juli 2011 hatten Südsudans Präsident Salva Kiir und Vizepräsident Riek Machar ihre verfeindeten Truppen in einen Bürgerkrieg geschickt. In dem fünfjährigen Konflikt starben 400.000 Menschen. ...