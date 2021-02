Super-Mario ist Italiens Hoffnung

Er ist ein parteiloser Notenbanker und war in Pension. Seine Reserviertheit ist legendär. Nun soll Mario Draghi das Land aus seiner chronischen Wirtschaftskrise führen.

In seiner ersten Rede als italienischer Ministerpräsident hat Mario Draghi an das Verantwortungsgefühl der Parteien appelliert. "Einheit ist keine Option, sondern Pflicht", sagte der 73-Jährige am Mittwoch im italienischen Senat.

Dort sollte die erste Vertrauensabstimmung über die Regierung abgehalten werden. Draghi appellierte an den "republikanischen Geist" und kündigte einen "neuen Wiederaufbau" an. Er habe sich oft gefragt, "ob unsere Generation für unsere Kinder das tut, was unsere Eltern und Großeltern für uns getan haben". Jede Verschwendung öffentlicher Ressourcen ...