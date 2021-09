Supreme Court lässt Abtreibungsgesetz in Texas in Kraft

Ab sofort kann in Texas jeder Personen verklagen, die bei Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Woche helfen. Abtreibungsgegner rufen zum Anschwärzen auf.

Celie Harden kniet mit dem Rosenkranz in der Hand vor einer der drei Abtreibungskliniken der texanischen Hauptstadt Austin und betetet. An diesem Morgen dankt sie dem Himmel für ein Gesetz,dass in Texas Abtreibungen schon zu einem Zeitpunkt verbietet, an dem viele Frauen noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind.

Nicht einmal engagierte Lebensschützer wie Harden hatten zu hoffen gewagt, dass das von Gouverneur Greg Abbott im Mai ratifizierte Gesetz mit dem Aktenzeichen "S.B. 8" tatsächlich am Mittwoch ...