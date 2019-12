Suu Kyi weist Völkermord-Vorwürfe gegen Myanmar zurück

Vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat Myanmars De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi das Verfahren wegen des Vorwurfs des Völkermordes an der muslimischen Rohingya-Minderheit angezweifelt. Gambia, das Myanmar verklagt hat, habe ein "unvollständiges und irreführendes" Bild von der tatsächlichen Lage im Bundesstaat Rakhine gezeichnet, sagte sie am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/KOEN VAN WEEL Aung San Suu Kyi vor dem Internationalen Strafgerichtshof