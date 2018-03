Suu Kyis Glanz ist verblasst

Viele Jahre lang hielt Myanmars Militär Aung San Suu Kyi unter Hausarrest. Die "Lady" wurde zur Demokratie-Ikone. Heute arbeitet sie mit den Generälen zusammen. Mit dem Armeechef bildet sie ein seltsames Paar.

RANGUN (SN, dpa). Für Myanmars Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi steht in dieser Woche wieder einmal eine Auslandsreise an, nach Sydney. Australien hat die Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft Südostasiatischer Staaten (ASEAN) für zwei Tage zum Gipfel geladen. Die einstige Demokratie-Ikone wird sich dann in Gesellschaft einiger autoritärer Regenten wiederfinden, die auf so etwas wie Menschenrechte keinen großen Wert legen. Vielleicht passt das inzwischen auch besser so.