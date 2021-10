Sydney erwacht aus dem Lockdown

Während viele Firmen es begrüßen, ihre Büros nach drei Monaten Lockdown wieder zu füllen, gehen andere neue Wege.

Sydney ist nach seinem "Dornröschenschlaf" über den australischen Winter hinweg am Montag wieder zum Leben erwacht. Über drei Monate verbrachten die Bürger der australischen Fünf-Millionen-Stadt letztendlich im Lockdown, nachdem ein Ausbruch der Delta-Variante des Coronavirus außer Kontrolle geraten war. Eine intensive Impfaktion - inzwischen sind im Bundesstaat New South Wales, in dem Sydney liegt, über 90 Prozent der über 16-Jährigen mindestens ein Mal und rund 73 Prozent vollständig geimpft - erlaubte nun die Lockerungen. Während die meisten Firmen eine Rückkehr ...