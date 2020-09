Symbolische "Amtseinführung" von Tichanowskaja in Minsk

Zu Tausenden wollen Frauen in Weißrussland (Belarus) am heutigen Samstag gegen die international kritisierte Amtseinführung von Staatschef Alexander Lukaschenko protestieren. Die Demonstrantinnen versammeln sich am Nachmittag in der Innenstadt, um Lukaschenkos Gegnerin Swetlana Tichanowskaja zu unterstützen. Die 38-jährige Oppositionsführerin sei die wahre Siegerin der Präsidentenwahl vom 9. August, teilten die Organisatorinnen in ihrem Protestaufruf mit.

SN/APA (AFP)/- Besonders gro§er Zulauf zu Frauendemo am Samstag erwartet