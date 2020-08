SYR: Konfrontation zwischen Soldaten der USA und Russlands

In Syrien ist es zu einer Konfrontation zwischen russischen und US-Militärs gekommen. Der Nationale Sicherheitsrat in Washington teilte mit, dass dabei am Mittwoch mehrere US-Soldaten verletzt worden seien. Zu den Verletzungen sei es gekommen, als im Nordosten des Bürgerkriegslandes ein russisches Militärfahrzeug ein geländegängiges Fahrzeug der US-Armee gerammt habe.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/DELIL SOULE Russisches Fahrzeug soll US-Militärfahrzeug gerammt haben