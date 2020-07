Syrer wählen inmitten von Wirtschaftskrise neues Parlament

Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Wirtschafts- und Währungskrise finden in Syrien am Sonntag Parlamentswahlen statt. Es ist der dritte Urnengang seit Beginn des Bürgerkriegs in dem arabischen Land vor neun Jahren.

SN/APA (AFP)/- Wahlplakate in Aleppo: Klarer Sieg von Machthaber Assad erwartet