Syrer wählen Präsidenten - Opposition spricht von "Farce"

Die Wähler in Syrien sind am Mittwoch aufgerufen, über den nächsten Präsidenten des Bürgerkriegslandes abzustimmen. Beobachter erwarten eine klare Mehrheit für den seit 2000 amtierenden Machthaber Bashar al-Assad. Seine Regierung kontrolliert rund zwei Drittel des Landes - und nur in diesen Gebieten können die Wähler an der Abstimmung teilnehmen. Die beiden Mitbewerber Assads gelten nur als Zählkandidaten ohne echte Chance. Regierungskritiker werten die Wahl als "Farce".

SN/APA/AFP/LOUAI BESHARA Wahlkampf in Syrien