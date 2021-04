Syrien: Eine Generation, die nur die Not kennt

Mehr als fünf Milliarden Euro will die internationale Gemeinschaft für das zerrüttete Syrien aufbringen. Das wird nicht reichen.

Die Enttäuschung war groß. Auf 8,54 Milliarden Euro hatten die Vereinten Nationen den Betrag beziffert, der zur Linderung der extremen Not in Syrien benötigt wird. Von den Geberländern zugesagt wurden am Ende 5,3 Milliarden. "Das wird verheerende Auswirkungen auf das Leben sehr vieler Syrer haben", erklärte der Sprecher einer Gruppe von 37 Hilfsorganisationen. Während Deutschland seine Mittel für das Bürgerkriegsland erneut erhöht habe, sei es "extrem enttäuschend, dass mit Großbritannien und den USA zwei große Geber den Syrern den Rücken ...