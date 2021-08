Syrien : Einer der wichtigsten Drogenstaaten der Welt

In den Drogenschmuggel sowie die Herstellung von Captagon soll neben dem Assad-Regime auch die libanesische Hisbollah verwickelt sein. Es geht um Milliarden. .

Die Tomatenmarkgläser kamen aus dem syrischen Hafen Latakia und waren für den saudischen Markt bestimmt. Als ein Zollbeamter dort die Waren prüfte, entdeckte er in den ausgehöhlten Deckeln der Gläser kleine weiße Pillen. Es handelte sich um Captagon: Mehr als zwei Millionen Stück des im Nahen Osten beliebten Aufputschmittels zählten die Zöllner im Hafen von Al-Haditha am Roten Meer Anfang Juli. Einen Monat zuvor waren in Dschidda 4,5 Millionen Pillen des bei Kämpfern im syrischen Bürgerkrieg extrem populären Amphetamin-Derivats beschlagnahmt ...