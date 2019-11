Syrien fängt Raketen aus Israel ab

Rund um die syrische Hauptstadt Damaskus sind in der Nacht zum Mittwoch mehrere Explosionen zu hören gewesen. Das syrische Militär hat nach eigenen Angaben von Israel abgefeuerte Raketen über Damaskus abgefangen, erklärte die staatliche Nachrichtenagentur SANA unter Berufung auf militärische Kreise.

Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete, Israels Armee habe fünf Raketen auf den Süden von Damaskus abgefeuert. Einige seien abgefangen worden.

Die israelische Luftwaffe hat in der Vergangenheit mehrfach Ziele in Syrien angegriffen. Die Bombardierungen richten sich Beobachtern zufolge gegen Kräfte, die mit dem Iran verbunden sind. Israel will verhindern, dass sich sein Erzfeind seinen Einfluss in Syrien militärisch weiter ausbaut. Der Iran unterstützt im syrischen Bürgerkrieg die Regierungstruppen.

Quelle: Apa/Ag.