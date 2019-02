Syrien-Gipfel mit Erdogan, Putin und Rouhani in Sotschi

In den Bemühungen um Frieden in Syrien wollen die Staatschefs Russlands, des Irans und der Türkei in Sotschi zu einem weiteren Gipfeltreffen zusammenkommen. Das Treffen in der russischen Stadt am Schwarzen Meer werde am 14. Februar stattfinden, bestätigte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.

SN/APA (Hochmuth)/GEORG HOCHMUTH Putin plant ein Einzelgespräch mit Rouhani