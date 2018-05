Syrien: Putin und Assad wollen politischen Prozess starten

Russlands Präsident Wladimir Putin und Syriens Staatschef Baschar al-Assad haben zur Einleitung eines politischen Prozesses zur Lösung des Syrien-Konflikts aufgerufen. Bei einem zuvor nicht angekündigten Treffen in der Schwarzmeerstadt Sotschi erklärten die beiden Staatschefs am Donnerstag, der "militärische Erfolg" in Syrien erlaube den Übergang zu einem "politischen Prozess".

SN/APA (AFP)/MIKHAIL KLIMENTYEV Treffen von Putin und Assad in Sotschi