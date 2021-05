Syriens Diktator lässt (sich) wählen

Die Präsidentenwahl ist eine Farce: Sie findet nur in den Gebieten statt, die Baschar al-Assad noch beherrscht.

Zur Orchestrierung von Wahlen in Syrien, das seit 1970 von der Assad-Familie regiert wird, gehört die Verbreitung von Bildern fahnenschwenkender Menschenmassen. Freiwillig ist die Teilnahme an Jubelveranstaltungen wie am vergangenen Wochenende im zentralsyrischen Homs nicht. Staatsangestellte, Parteimitglieder, Schüler und Studenten werden in der Regel gezwungen, ihre Solidarität mit Diktator Baschar al-Assad zu zeigen. Seine Wiederwahl - für sieben weitere Jahre - steht bereits fest, wenn am Mittwoch im Bürgerkriegsland die Stimmlokale geöffnet werden.

Das Foto des Amtsinhabers strahlt ...