Syriens Machthaber Assad in China

Syriens Präsident Bashar al-Assad ist am Donnerstag laut Medienangaben in China eingetroffen. Er wird nach Angaben aus Peking bei der Eröffnungszeremonie der 19. Asienspiele im südostchinesischen Hangzhou dabei sein. Das teilte das Außenamt in Peking am Donnerstag mit. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping komme demnach auch zu der Feier.

Geplant seien Treffen und ein Bankett mit den internationalen Gästen, zu denen neben Assad auch Kuwaits Kronprinz Scheich Mishal al-Ahmed al-Jaber al-Sabah und Südkoreas Ministerpräsident Han Duck-soo gehören. Schon am Dienstag meldete Syriens staatliche Nachrichtenagentur SANA den Besuch Assads in China. Aus Peking gab es am Mittwoch noch keine Informationen dazu. Es ist der erste Besuch seit fast 20 Jahren: Der syrische Machthaber war zuletzt 2004 in dem ostasiatischen Land. Bei den Asienspielen treten zwischen dem 23. September und 8. Oktober Sportler aus mehr als 40 asiatischen Nationen in 61 Disziplinen gegeneinander an.