Syriens Machthaber Assad trat 4. Amtszeit als Präsident an

Im kriegsgeschundenen Syrien hat Staatschef Bashar al-Assad am Samstag seine vierte Amtszeit angetreten. Vor 600 Gästen legte der 55-Jährige in der Hauptstadt Damaskus den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede sagte Assad, bei der Präsidentenwahl vom 26. Mai habe das syrische Volk die Legitimität des Staates unter Beweis gestellt. Westliche Staaten hatten die Wahl als "weder frei noch fair" bezeichnet; die Opposition in dem Bürgerkriegsland sprach von einer "Farce".

SN/APA/SYRIAN PRESIDENCY FACEBOOK P Assads Macht stützt sich zum Großteil auf die Armee