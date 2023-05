Syriens Präsident Assad zur COP28 eingeladen

Der jahrelang isolierte syrische Präsident Bashar al-Assad hat eine Einladung zur nächsten UN-Weltklimakonferenz im November in Dubai erhalten. Der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Said Al Nahjan, habe Assad eingeladen, berichtete die syrische Staatsagentur Sana am Montag. Die Konferenz dürfte Assads erstes großes Treffen seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs 2011 werden, an dem auch viele westliche Staats- und Regierungschefs teilnehmen.

BILD: SN/APA/SPUTNIK/VLADIMIR GERDO Assad international nicht mehr isoliert