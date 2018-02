Syrische Armee dürfte Sturm auf Rebellenhochburg vorbereiten

Die syrische Armee bereitet angeblich einen groß angelegten Sturm auf die Rebellenhochburg Ost-Ghuta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus vor. In den vergangenen Tagen hätten die Streitkräfte von Machthaber Bashar al-Assad aus dem ganzen Land Verstärkung in die Region geschickt, teilte die "Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Sonntag mit.

SN/APA (AFP)/ABDULMONAM EASSA Von Ghouta ist ohnehin schon nicht mehr viel übrig