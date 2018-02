Syrische Kräfte setzen Angriffe auf Ost-Ghouta fort

Nach der Verschiebung der UNO-Abstimmung über eine Waffenruhe in Syrien haben Regierungskräfte die schweren Angriffe auf das belagerte Gebiet Ost-Ghouta fortgesetzt. Neben einer Reihe von Luftangriffen seien in der Nacht auf Samstag mindestens 140 Raketen in der belagerten Region östlich der Hauptstadt Damaskus niedergegangen, so die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

SN/APA (AFP)/AMMAR SULEIMAN Nächtliche Angriffe auf Ost-Ghouta