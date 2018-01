Syrische Opposition nimmt nicht am Treffen in Sotschi teil

Die syrische Opposition wird nicht an dem von Russland initiierten Friedensdialog im russischen Sotschi teilnehmen. Dies bekräftigte Nasr al-Hariri, Chefunterhändler des Syrischen Verhandlungskomitees, am Samstag in Wien. Es seien im Vorfeld zu wenige Fortschritte erzielt worden, um die Teilnahme zu rechtfertigen. Die Vereinten Nationen werden hingegen an der Veranstaltung teilnehmen.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Vertreter der syrischen Opposition mit Staffan de Mistura