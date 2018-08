Syrische Rebellen sprengen wichtige Brücken in Idlib

Die syrischen Rebellen haben vor einer drohenden Offensive der Regierungstruppen in der Provinz Idlib zwei wichtige Brücken über den Orontes-Fluss gesprengt. Islamistische Gruppen der oppositionellen Nationalen Befreiungsfront hätten die Brücken in die Luft gejagt, die die wichtigste Verbindung von der Provinz Hama über den Orontes nach Idlib gebildet hätten,

Das gab die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag bekannt. Mit der Sprengung wollen die Aufständischen den Vormarsch der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad erschweren. Dieser hat in den vergangenen Wochen eine große Zahl von Truppen um Idlib zusammengezogen. Angesichts der drohenden Offensive verstärken die Rebellen ihrerseits ihre Verteidigungsstellungen, wie die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle erklärte, die ihre Informationen von Aktivisten in Syrien bezieht.

Syriens Opposition wirft UN-Sondervermittler Staffan de Mistura vor, einer geplanten Offensive der Regierung im Nordwesten des Landes den Boden bereitet zu haben. Oppositionssprecher Yahya al-Aridi sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, De Misturas Äußerungen am Vortag in Genf gäben Syriens Regime und seinen Verbündeten einen Vorwand für eine Operation in der Provinz Idlib: "Das war, als hätte er einen Angriff auf Idlib angekündigt."

Der Diplomat hatte erklärt, in Idlib hielten sich rund 10.000 Mitglieder des syrischen Ablegers des Terrornetzwerks Al-Kaida auf. Die Terroristen müssten zwar besiegt werden, aber nicht auf Kosten der 2,9 Millionen Zivilisten in der Region, mahnte de Mistura. Er verlangte humanitäre Korridore unter UN-Aufsicht, damit die Menschen vorübergehend in sicherere Gegenden gebracht werden könnten. Größte Gefahr sei der Einsatz chemischer Kampfstoffe, die sowohl die Regierung als auch der Al-Kaida-Ableger besäßen, sagte de Mistura.

Der Sprecher des Rebellenbündnisses Nationale Befreiungsfront, Naji Mustafa, kritisierte, de Mistura habe "seltsamerweise" nicht die Verbündeten des Regimes erwähnt, "die hauptsächlich Terroristen aus Afghanistan, dem Irak und der (libanesischen Miliz) Hisbollah" seien. Der Diplomat solle sich auf humanitäre Fragen konzentrieren. An der Seite der syrischen Armee kämpfen zahlreiche ausländische Kämpfer, die vom schiitischen Iran unterstützt werden.

Unterdessen hat die deutsche Bundesregierung Russland aufgefordert, mäßigend auf Syrien einzuwirken, um eine humanitäre Katastrophe in der Region Idlib abzuwenden. "Die Bundesregierung ist sehr besorgt über die Zuspitzung der Lage im Nordwesten Syriens", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag.

Derzeit laufen intensive Gespräche zwischen Russland, der Türkei und dem Iran, um eine Offensive zu verhindern. Ankara, das im Fall eines Angriffs eine große Fluchtwelle befürchtet, ist zudem im Gespräch mit der Jihadistenallianz Hayat Tahrir al-Sham, die den Großteil von Idlib kontrolliert. Russland fordert ihre Auflösung, um eine Offensive zu verhindern, doch hat die Türkei nur sehr bedingt Einfluss auf die Allianz um den früheren Al-Kaida-Ableger Al-Nusra.

