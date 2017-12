Syrische Rebellen ziehen sich aus Enklave im Süden zurück

In Syrien haben Rebellen mit dem Abzug aus einer Enklave nahe der Grenze zu Israel begonnen. Im staatlichen Fernsehen waren am Freitag Busse zu sehen, welche die Ortschaft Beit Jin verließen. Einige waren auf dem Weg in die von Jihadisten gehaltene Region Idlib im Norden des Landes, andere fuhren in von nationalistischen Rebellen kontrollierte Gebiete im Südwesten.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Einige verlie§en die Region Richtung Idlib