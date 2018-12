Syrische Regierung rüstet in von Türkei bedrohter Region auf

Die syrische Regierung rüstet ihre Truppen am Rande der von einer türkischen Offensive bedrohten Region Manbij deutlich auf. In den vergangenen zwei Tagen seien Kämpfer und Militärfahrzeuge an die Grenze des Gebiets gebracht worden, das von kurdischen Truppen kontrolliert wird, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/NAZEER AL-KHATIB Erdogan hatte schon lange mit einer Offensive gegen die YPG gedroht