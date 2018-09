Syrische Regierungsgegner melden Luftangriffe auf Idlib

Unmittelbar vor Beginn einer Syrien-Konferenz in Teheran sind nach Angaben einer oppositionellen Gruppierung die Luftangriffe auf die Rebellen-Provinz Idlib fortgesetzt worden. Im Süden der Region im Nordwesten Syriens seien mehrere Angriffe erfolgt, nachdem es in der Nacht ruhig geblieben sei, teilte die Syrische Beobachtungsgruppe für Menschenrechte am Freitag mit.

In Teheran trafen unterdessen die Präsidenten Russlands und der Türkei, Wladimir Putin und Recep Tayyip Erdogan, ein. Zusammen mit ihrem iranischen Kollegen Hassan Rouhani wollen sie über das weitere Vorgehen in Idlib beraten. Er hoffe, dass man sich auf eine gemeinsame Linie einigen könne, wurde der iranische Parlamentspräsident Ali Larijani von der russischen Nachrichtenagentur RIA zitiert.

Die Provinz Idlib ist die letzte zusammenhängende Region, die von vorwiegend islamistischen Rebellengruppen gehalten wird. Assad hat Truppen an der Front im Nordwesten nahe Idlib zusammengezogen, wo zahlreiche Zivilisten, aber auch viele aus anderen Landesteilen geflohene und vertriebene Rebellen ausharren. Russland und der Iran unterstützen Assad und haben erklärt, die syrische Regierung habe jedes Recht die Aufständischen zu vertreiben. Die Türkei unterstützt hingegen einen Teil der Rebellen und befürchtet einen neue Flüchtlingswelle aus dem Nachbarland.

Worüber genau Putin, Erdogan und Rouhani beraten wollen, blieb zunächst unklar. Die Türkei, die sich für den Gipfel stark gemacht hatte, versucht seit Monaten fieberhaft, die Offensive zu verhindern. Die Provinz Idlib grenzt an türkisches Staatsgebiet. Die Türkei befürchtet, dass Hunderttausende syrische Flüchtlinge Richtung Türkei fliehen könnten. Das Land beherbergt schon mehr als drei Millionen Flüchtlinge.

Die UNO und viele Regierungschefs hatten in den vergangenen Tagen eindringlich vor einer humanitären Katastrophe gewarnt, sollte Syrien seine Offensive durchziehen. In Idlib leben neben Rebellen auch rund drei Millionen Zivilisten, darunter mehr als eine Million Minderjährige.

Der Iran befürwortet einen Angriff auf Idlib. "Ohne eine Säuberung Idlibs von Terroristen wäre der Friedens- und Wiederaufbauprozess Syriens nicht möglich", sagte Außenminister Mohammad Javad Zarif. Der Iran sei sich aber bewusst, dass die Angriffe auch Zivilisten gefährden würden. Deshalb sollten beim Dreiergipfel angemessene Maßnahmen besprochen werden.

Russland hat in den vergangenen Tagen immer wieder betont, dass bestimmte Terroristen aus Idlib vertrieben werden müssten. Das Militär hat vor einigen Tagen mit Luftangriffen begonnen, die es am Donnerstag fortsetzte. Es hat an der syrischen Küste im östlichen Mittelmeer eine starke Flotte zusammengezogen. Putin werde in Teheran auch einzeln mit Erdogan und Rouhani sprechen, sagte ein Berater.

Nach Einschätzungen des iranischen Syrien-Beauftragten Hussein Jaberi Ansari könnte es bei dem Syrien-Gipfel in Teheran einen Kompromiss in der Frage eines Angriffs auf Idlib geben. Die syrische Regierung will die letzte Rebellenhochburg im Land bald angreifen. Idlib stelle die Akteure vor ein Dilemma, sagte Jaberi-Ansari. Einerseits müsse die Provinz von Terroristen befreit, andererseits die Sicherheit von Millionen Zivilisten gewährleistet werden.

"Die Türkei und der Iran sind politisch reif genug, um so einen Kompromiss auch zu ermöglichen", sagte der Diplomat. Die Türkei, sollte jedoch berücksichtigen, dass einige der bewaffneten Gruppen in Idlib international als Terroristen eingestuft würden. Sollten sie nicht ausgeschaltet werden und die Provinz Idlib nicht wieder an Syrien fallen, wären Friedensprozess und Wiederaufbau unmöglich.

