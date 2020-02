Syrische Regierungstruppen in Idlib auf dem Vormarsch

Fast neun Jahre nach Beginn des syrischen Bürgerkriegs sind die Soldaten von Präsident Bashar al-Assad in der letzten Rebellenhochburg auf dem Vormarsch. Am Donnerstag versuchten die Regierungstruppen in der nordwestlichen Provinz Idlib die Stadt Saraqeb unter ihre Kontrolle zu bringen, in die sie am Mittwoch einmarschiert waren.

SN/APA (AFP/SANA)/- Assads Truppen wollen Saraqeb unter ihre Kontrolle bringen