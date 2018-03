Syrische Truppen rückten tief in Ost-Ghouta vor

Syrische Regierungstruppen sind am Mittwochabend tief in das Rebellengebiet Ost-Ghouta vorgerückt. Unter dem Schutz von Artillerie hätten die Soldaten und verbündete Milizen einen Keil in das Rebellengebiet bei Damaskus getrieben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte der Deutschen Presse-Agentur. Das Gebiet sei praktisch in einen Nord-und einen Südteil geteilt.

SN/APA (AFP)/STRINGER "Über dieses Thema wird nicht verhandelt", teilten die Rebellen mit