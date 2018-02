Kreml-Chef Wladimir Putin ordnete eine Feuerpause in Ost-Ghouta an. Wie schon in Aleppo soll die Zivilbevölkerung zum Abzug bewegt werden.

SN/APA/AFP/HAMZA AL-AJWEH Ein Chlorgasangriff in Ost-Ghouta hat laut Aktivisten 18 Verletzte und ein totes Kind gekostet.