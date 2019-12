Täglich neun Kinder in Afghanistan getötet oder verletzt

In Afghanistan steigt die Gewalt und damit auch die Gefahr für Kinder. Neun Kinder wurden jeden Tag durchschnittlich in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 in Afghanistan getötet oder verletzt, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF. Das entspricht einem Anstieg von elf Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018.

SN/APA (AFP/Archiv)/HOSHANG HASHIMI 3,8 Mio. Kinder in Afghanistan benötigen humanitäre Hilfe