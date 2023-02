Tagung der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel

Die Verteidigungsminister der 30 NATO-Staaten kommen am Dienstag zu einem zweitägigen Treffen in Brüssel zusammen. Thema werden der Krieg in der Ukraine und gemeinsame Anstrengungen der westlichen Militärallianz zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände sein. Zudem soll es nach den mutmaßlichen Sabotageakten gegen die Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 um zusätzlichen Schutz für kritische Infrastruktur unter Wasser gehen. Dazu werden auch Datenkabel gezählt.

SN/APA/AFP/DANIEL MIHAILESCU Ausbau der Waffensystem am Tableau