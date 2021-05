Taiga-Krimi endet glimpflich: Verschwundener Nawalny-Arzt ist wieder aufgetaucht

Alexander Murachowski, der seit drei Tagen vermisste Omsker Ärztechef, ist am Montag lebend aufgetaucht. Vorher wurde spekuliert, ob mit ihm ein weiterer Zeuge im Giftmordfall Alexej Nawalnys beseitigt werden sollte.

Alexander Murachowski verschwand am vergangenen Freitag. Der Gesundheitsminister der Region Omsk war auf einem Vierradroller zum Jagen in die Taiga gefahren, das Fahrzeug wurde zwei Tage später gefunden, stecken geblieben im sumpfigen Unterholz, 6,5 Kilometer vom westsibirischen Dorf Pospelowo entfernt. Und laut dem Regionalportal bk55.ru hatten Anwohner dort zwei Bären gesichtet. Internetnutzer rätselten, warum der Topbeamte aus der 270 Kilometer entfernten Regionalhaupstadt Omsk überhaupt allein in den kaum zugänglichen Waldsümpfen unterwegs war. Oppositionskreise spekulierten schon, ob der Omsker Ärztechef ermordet ...