Taiwans Präsidentin zu Besuch in den USA: Wie reagiert China?

Taiwans Präsidentin trifft sich mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses. Der Ort ist wohlgewählt.

Bevor der Kurzbesuch überhaupt stattgefunden hat, sorgt er für Spannungen: Am Mittwoch trifft Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, in Los Angeles. Zum Missfallen Chinas, das einen Anspruch auf die demokratische Republik erhebt. Die Zusammenkunft sei eine Provokation, auf die man reagieren werde, teilte Peking mit. Kurze Zeit später überquerten chinesische Kampfjets die inoffizielle Grenzlinie in der Taiwanstraße.

Es sind Szenen, die an den August vergangenen Jahres erinnern. Damals stattete die Vorgängerin von McCarthy, ...